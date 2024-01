Stiri pe aceeasi tema

- ”FGA aduce la cunostinta detinatorilor de Contracte de Asigurare de Garantii-Clasa XV, incheiate cu societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA faptul ca, acestea inceteaza de drept la data de 5 Februarie 2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.…

- Șoferii care vor sa-și recupereze diferența de prima RCA pentru perioada care ar mai fi fost valabila și dupa 7 decembrie (ultima zi de valabilitate a acestor asigurari auto)-daca Euroins nu ar fi intrat in faliment- pot sa depuna o cerere de restituire de prima la Fondul de Garantare a Asiguraților…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) atenționeaza proprietarii de autovehicule pe site-ul instituției ca incepand cu data de 8 decembrie 2023, politele de asigurare incheiate la Euroins inceteaza de drept. Ultima zi de valabilitate a polițelor RCA de la Euroins va fi 7 decembrie. Excepție fac…

- Fondul de Garantare a Asiguraților atrage atenția asupra faptului ca, in data de 7 Decembrie 2023, politele de asigurare incheiate de Societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA inceteaza de drept, cu exceptia contractelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 – Garantii, polițe care vor inceta…