Fondatorul extremei drepte franceze, Jean-Marie Le Pen, a fost spitalizat

- Fostul presedinte al partidului francez de extrema dreapta Frontul National (devenit Adunarea Nationala) Jean-Marie Le Pen a fost spitalizat dupa un "usor disconfort cardiac", informeaza dpa si AFP.

- Președintele Partidului Miscarea de Alternativa Nationala, Ion Ceban a declarat joi, intr-o conferința de presa , ca va participa la Adunarea Nationala "Moldova Europeana" din 21 mai, anuntata de Maia Sandu.

- Protestele au continuat, luni seara, in Paris si in alte orase din Franta dupa ce Adunarea Nationala, Camera inferioara a Parlamentului de la Paris, a respins motiunile de cenzura impotriva reformei pensiilor. Eșecul moțiunii de cenzura și adoptarea definitiva a legii pensiilor arunca Franța intr-o…

- Prim-ministra guvernului Franței, Elisabeth Borne, a declarat, joi, in Adunarea Nationala, ca guvernul a ales sa isi angajeze raspunderea pentru adoptarea reformei pensiilor, care nu va mai fi supusa la vot in camera legislativa inferioara.

- Marile sindicate franceze au mobilizat miercuri o noua zi de ample proteste la Paris și in toate localitațile mari din Franța in incercarea de a opri votarea, joi, in Adunarea Naționala, a legii ce prelungește varsta de pensionare pana la 64 de ani. Posturile franceze de televiziune, jurnaliștii de…

- Bancile franceze nu au o expunere pe banca americana Silicon Valley Bank (SVB) care a dat faliment, a afirmat luni un purtator de cuvant al Bancii Centrale a Frantei, informeaza Agerpres. Prin aceasta precizare, Banca Centrala a Frantei a dorit sa calmeze piata cu privire la riscul de contagiune dupa…

- Vazuți candva ca niște ciudați inofensivi, adepții teoriei conspirației de dreapta, care pretind ca sunt loiali Reich-ului german de mult disparut, au devenit o preocupare tot mai mare in materie de securitate, dupa ce doua celule teroriste au fost acuzate de comploturi violente. Dupa ce un aristocrat…

- Presedintele Argentinei, Alberto Fernandez, a deschis un summit al statelor din America Latina si Caraibe, cu avertismentul ca democratia din regiune este amenintata de o revenire a extremei drepte, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…