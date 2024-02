Fabrice Leggeri, fost sef al agentiei europene de protectie a frontierelor Frontex, a anuntat sambata seara ca va candida la alegerile europarlamentare din iunie din partea partidului francez de extrema dreapta Adunarea Nationala, condus de Marine Le Pen, transmite dpa.

Leggeri a indicat ca principalul sau subiect de campanie va fi migratia, promitand ca va milita in Parlamentul European pentru reguli mai stricte privind primirea imigrantilor in UE, potrivit Agerpres. El a demisionat de la conducerea Frontex in 2022, dupa ce a fost acuzat, alaturi de mai multi subordonati, de acoperirea unor…