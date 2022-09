Proteste ample au izbucnit in Rusia duminica, in Orientul indepartat, impotriva mobilizarii anunțata de Vladimit Putin. Imaginile publicate pe rețelele sociale arata grupuri mari de localnici care protesteaza in Daghestan fața de mobilizarea la razboiul din Ucraina. Aceștia au blocat autostrada Kasaviurt-Makaceakala. Situația a devenit tot mai tensionata, iar potrivit unor imagini, polițiștii au tras focuri de arma. Daghestanul, o regiune muntoasa, predominant musulmana, de la Marea Caspica, a avut unul dintre cele mai mari bilanțuri ale morților in invazia Rusiei in Ucraina. Alte proteste au…