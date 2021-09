Focșani. Beat la volan, a provocat un accident de circulație pe Vîlcele; acum e bun de plată Un accident de circulație produs pe fondul consumului de alcool i-a asigurat unui șofer dosarul penal, acuzațiile fiind cu atat mai serioase cu cat in incident au fost ranite trei persoane. Accidentul rutier a avut loc la inceputul lunii ianuarie a acestui an, pe strada Vilcele din Focșani, cand inculpatul a pierdut controlul asupra volanului […] Articolul Focșani. Beat la volan, a provocat un accident de circulație pe Vilcele; acum e bun de plata apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

