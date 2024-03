Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea: In cursul nopții la ora 1.49, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier in localitatea Urechești, un autoturism intrat intr-un cap de pod. La solicitare au fost direcționate trei resurse: un echipaj medical…

- Comunicat de presa, Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ): Astazi la ora 9.07, Dispeceratul SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru o persoana inconștienta in Adjud, cu traumatism prin strivire sub un palet de materiale. La solicitare a fost alocat un echipaj medical de urgența SAJ tip B 2, in ajutorul…

- Pompierii Detașamentului Hunedoara au fost solicitați, in noaptea de sambata spre duminica, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din localitatea General Berthelot. „De urgența, la fața locului au fost mobilizate doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj al Serviciului…

- Doi adulți și doi copii au fost raniți vineri pe DN 2, la ieșirea din localitatea Urechești, județul Vrancea, in urma unui accident petrecut intre un TIR inmatriculat in Ucraina și doua mașini.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 Ramnicu Sarat-Focșani,…

- UPDATE 2: Autoturismul implicat in accidentul cu 8 victime, dintre care doi copii morți, avea cauciucuri de vara, anunța IPJ Bacau. „Un conducator auto de 28 de ani, din județul Vrancea in timp ce conducea un autoturism echipat cu anvelope de vara, pe sensul de mers Bacau – Adjud, a pierdut controlul…

- BARBAT CARE S-A URCAT PE UN STALP DE INALTA TENSIUNE, CONVINS SA COBOARE DE CATRE NEGOCIATORUL IPJ VRANCEA Aseara, in jurul orei 20.21, printr-un apel la 112 un barbat din localitatea Urechești cerea ajutorul polițiștilor Secției 5 Poliție Rurala Cotești anunțand faptul ca s-a urcat pe un stalp de inalta…

- Un barbat in varsta de 44 de ani din localitatea Vama a decedat, joi, dupa explozia centralei pe lemne cu care isi incalzea locuinta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava. Potrivit acestora, explozia nu a fost urmata de incendiu. „Pompierii militari, cu…