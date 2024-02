Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, in cursul nopții trecute, la o casa de locuit din localitatea Muntele Sacelului. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale pentru stingerea incendiilor, un echipaj SMURD, o ambulanța, dar și polițiștii. ”Pompierii au gasit casa de locuit, cu o suprafața de aproximativ 80mp,…

- Un incendiu puternic a izbucnit luni, 15 ianuarie, in Argeș, la o casa din comuna Valea Iașului, satul Cerbureni, dupa cum au anunțat cei de la ISU Argeș, la ora 15.30. Au intervenit pompierii de la Detașamentul Curtea de Argeș cu doua autospeciale de stingere, alaturi de un echipaj al Serviciului de…

- Un barbat din Podul Turcului și o femeie din Secuieni au avut parte de o moarte cumplita, dupa ce locuințele lor au fost cuprinse de flacari. Pompierii militari au fost solicitați sa intervina, in seara de 12 ianuarie, in comuna Podu Turcului, sat Giurgioana, in urma unui apel primit pe SNUAU 112, care…

- Un barbat a murit dupa ce a cazut intr-o groapa adanca de 40 de metri pe care a sapat-o sub podeaua bucatariei, dupa ce a visat ca va gasi aur. Se pare ca Joao Pimenta, de 71 de ani, din Minas Gerais, Brazilia, s-a impiedicat și a cazut in craterul uriaș in urma cu o […] Articolul Un barbat a sapat…

- Craciun cu sfarșit tragic la Calarași. Un barbat de 66 de ani a fost gasit mort, dupa ce casa in care locuia i-a fost cuprinsa de flacari, anunța oamenii legii. Tragedia a avut loc pe 7 ianuarie.

- Un barbat de aproximativ 73 de ani a murit, luni seara, intr-un incendiu care a izbucnit la o casa de locuit din municipiul Odorheiu Secuiesc. La fata locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detasamentului Odorheiu Secuiesc, cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta…

- In seara zilei de 22 noiembrie a.c., politistii din cadrul Politiei Municipiului Curtea de Arges au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 cu privire la un incendiu ce se manifesta la un imobil din comuna Pietrosani.Potrivit IPJ Arges, la fata locului au intervenit politistii…