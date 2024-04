Stiri pe aceeasi tema

- Sunt cursuri online, azi și maine, la un colegiu din Timișoara, unde zeci de elevi și profesori s-au imbolnavit. Medicii spun ca școala este un focar de norovirus. In celelalte școli din oraș, elevii au fost sfatuiți sa poarte masca.

- Peste 100 de persoane, 86 elevi si 21 de profesori de la Colegiul National ”C.D. Loga” din Timisoara au ajuns la spital cu simptome digestive. Care a fost cauza pentru care cadrele didactice și copiii au avut nevoie de ingrijiri medicale. Ce spun cadrele medicale.

- Mai mulți elevi de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Bucuresti au ajuns marți la spital, dupa ce un coleg de-ai lor a dat cu spray iritant, posibil paralizant, in școala. ACTUALIZARE ISU Bucuresti-Ilfov anunta ca au fost evaluați medical 29 de elevi, dintre care 25 au fost transportati la spital…