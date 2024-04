Stiri pe aceeasi tema

- Probele DSP la Colegiul National C.D. Loga din Timisoara, de unde zeci de elevi si profesori au ajuns la spital cu dureri și simptome de intoxicatie, au stabilit ca trei dintre copii ar fi infectați cu norovirus. Infecția se poate raspandi prin consumul de apa și alimente contaminate, dar poate fi transmis…

- Zeci de elevi si profesori de la Colegiul National „C.D. Loga” din Timisoara au ajuns la spital, in ultimele 24 de ore, cu suspiciune de intoxicatie, fara a se cunoaste cauzele, in conditiile in care liceul nu are cantina sau internat. „Legat de situatia de la Colegiul C.D.Loga, la aceasta ora pot spune…

- Zeci de elevi și profesori de la Colegiul Național „C.D. Loga” din Timișoara au ajuns la spital, incepand de noaptea trecuta, cu dureri abdominale, varsaturi și scaune diareice. Deocamdata, nu se cunoaște cauza intoxicației. Cursurile au fost suspendate miercuri, 3 aprilie.Potrivit ISU Timiș, numai…

