Stiri pe aceeasi tema

- Noile scanere 3D din aeroporturi ar putea sa insemne, de fapt, sfarșitul celor aproape doua decenii in care pasagerii nu au avut voie sa calatoreasca cu prea multe lichide in bagaje. Se va putea zbura in siguranța, chiar și cu ele. Care sunt aeroporturile in care regulile deja s-au schimbat. Fara limita…

- Un colț al continentului ce a fost dintotdeauna fracționat, in care se vorbesțe o multitudine de limbi, are cea mai complicata frontiera din Europa și chiar din lume. Realitatea bizara a locuitorilor a transformat locul intr-o atracție turistica. O situație bizara, intalnita intr-un singur loc din Europa…

- La nici 24 de ore de la atacul in urma caruia o persoana și-a pierdut viața și dupa ce s-a speculat ca ar fi fost martor la incident, artistul a facut primele declarații. Alex Velea a rupt tacerea dupa crima de la Padina, cu o serie de precizari importante. Unde afla cantarețul in momentul tragediei,…

- Nelu Vlad, vestitul solist al trupei Azur, a fost internat, de urgența, zilele trecute. In exclusivitate pentru Playtech Știri, artistul ne-a vorbit despre delicatele sale probleme de sanatate, despre efortul medicilor de a-i salva viața. Am aflat și cand va reveni pe scena, dupa acest episod medical…

- O alta actrița cunoscuta de la Hollywood s-a stins din viața in urma cu doua zile, mai exact marți, 2 ianuarie 2024. Informația a ajuns in atenția presei in urma cu puțin timp. Celebritatea a jucat laturi de Nicole Kidman și Hugh Jackman in cunoscutul film Australia, din 2008. Foto Actrița Lillian Crombie…

- La doar 24 de ore de la cutremurul devastator din Japonia, țara se confrunta cu o noua situație alarmanta. Un avion a luat foc pe pista aeroportului Haneda din Tokyo. Interventie dramatica a pompierilor, pasagerii sunt in interior. Primele informații. Un avion a luat foc pe pista aeroportului Haneda…

- Daca astazi ai o zi proasta privind look-ul tau, cu siguranța experiența facuta publica de o fata, pe care o vom relata in materialul de astazi, iți va schimba perspectiva. Tanara a platit peste 1.000 de dolari pentru a se aranja la un salon de infrumusețare. Rezultatul a facut-o sa izbucneasca in plans.…

- Te-ai intrebat vreodata care este cea mai ciudata limba din lume? Se vorbește in Europa, intr-o anumita zona, motiv pentru care foarte puțini oameni au auzit de ea. Are doar patru consoane și este ințeleasa de un numar restrans de persoane, dar starnește interesul celor care o aud pentru prima data.…