FMI și Banca Mondială vorbesc deschis despre recesiunea globală. Gradul de îndatorare a ajuns la un nivel maxim Sefii marilor institutii financiare si economistii internationali atrag atentia ca vor urma mai multi ani de recesiune economica si performante slabe pentru economia mondiala. Gradul de incertitudine este extrem de ridicat, iar domolirea presiunilor inflationiste este principala sarcina a guvernelor si bancilor centrale. Urmeaza ani dificili, in care gradul de indatorare - atat public, cat si privat, a atins un maxim istoric si ar putea duce la evolutii extrem de neplacute. Doi ani de stagflatie Cristian Popa, membru in consiliul de administratie al BNR, a scris pe retelele… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

