FMI şi-a îmbunătăţit prognoza de creştere a economiei Chinei la 5,4% pentru 2023, avertizând însă că problemele imobiliare persistă FMI a citat o crestere mai buna decat se astepta in trimestrul trei si anunturile recente ale Beijingului pentru sustinerea redresarii economice. Cu toate acestea, FMI inca se asteapta ca cresterea economica sa incetineasca anul viitor la 4,6%, ”pe fondul slabiciunii continue a pietei imobiliare si al cererii externe scazute”. Cand vine vorba de proprietatilw imobiliare, ”presiunea ramane. Ramane mult stres pe piata. Exista o slabiciune pe piata. Acest lucru nu se va termina repede. Va dura ceva mai mult timp pentru a trece inapoi la o dimensiune mai durabila”, a declarat marti prim-directorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,53 dolari, sau cu 3,5%, la 82,23 dolari pe baril, la, in timp ce titeiul american West Texas Intermediate a scazut cu 2,88 dolari sau cu 3,6%, la 77,94 dolari pe baril. Ambele contracte au atins cele mai reduse niveluri din 24 iulie, iar contractele…

- Ministrul de externe Wang Yi se va intalni cu secretarul de stat Antony Blinken și posibil cu Joe Biden, in prima sosire la Washington a unui oficial chinez de rang inalt, dupa o serie de vizite americane la Beijing, scriu AFP și NBC News.Cel mai inalt diplomat chinez ajunge joi in SUA, deschizand calea…

- Fondul Monetar International a inrautatit miercuri previziunile privind cresterea economiei Chinei in 2023 si 2024, spunand ca redresarea "pierde avant" si citand slabiciunea cu care se confrunta sectorul imobiliar al tarii, transmite Reuters.

- Josep Borrell, șeful diplomației europene, a adresat vineri o cerere ferma Beijingului, solicitand clarificari cu privire la poziția Chinei in contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina. In discursul sau ținut la Universitatea din Beijing, Borrell a subliniat nevoia imperioasa ca Republica Chineza…

- China, a doua economie a lumii, se confrunta cu probleme economice precum creșterea lenta, șomajul ridicat in randul populației tinere și probleme pe piața imobiliara. Economiștii cred ca un eventual deranj economic in țara cu 1,4 miliarde de locuitori ar produce efecte și-n restul lumii, in condițiile…

- Ministerul taiwanez al Apararii a cerut „incetarea harțuirii militare persistente” dupa ce a detectat peste 100 de avioane de razboi chinezești in apropierea insulei intr-un interval de 24 de ore, intre duminica și luni, potrivit CNN.Numarul de avioane de razboi inregistrat a reprezentat „provocari…

- Organizația Mondiale a Sanatații (OMS) a anunțat ca face presiuni asupra Chinei” pentru a furniza mai multe informații referitoare la originile Covid-19. Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, a declarat pentru Financial Times: ”Facem presiuni asupra Chinei pentru a ne oferi acces nerestrictionat…

- Templul lui Confucius, un simbol istoric al filosofiei și educației chineze, continua sa atraga atenția și respectul prin faptul ca este un loc in care se imbina moștenirea culturala și valorile spirituale. Aflindu-se in inima capitalei Chinei, templul a devenit o sursa de inspirație pentru generații.…