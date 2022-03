Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista premise ca Republica Moldova sa ramina fara produse alimentare de prima necesitate. Ministrul Economiei da asigurari ca țara nu duce lipsa de griu alimentar, totuși, Comisia Situații Excepționale menține interdicția de export pentru griu, zahar, faina de griu. Sergiu Gaibu spune ca, deși razboiul…

- Pentru coordonarea integrata a eforturilor derulate de institutiile guvernamentale, societatea civila si mediul privat in ceea ce priveste asigurarea asistentei umanitare refugiatilor din Ucraina, vineri, 4 martie 2022, a avut loc, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru gazduita de Madalina Turza,…

- Premierul Romaniei Nicolae Ciuca a transmis un mesaj astazi, dupa decizia presedintelui rus de a incepe o operatiune militara in Ucraina. "Condamn cu hotarare invadarea teritoriului Ucrainei de catre Federatia Rusa, un act ilegal de agresiune, contrar principiilor dreptului international.Guvernul Romaniei…

- In contextul evoluțiilor curente legate de situația de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, manifestarea unei atenții deosebite și, de asemenea, sa ia in considerare parasirea…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a emis un comunicat in care le recomanda retațenilor romani sa paraseasca teritoriul Ucrainei cat mai repede. Alerta are nivelul 7 din 8 puncte de gravitate. In contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre,…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, in contextul ultimelor evolutii de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre, a fost actualizat textul alertei curente de calatorie pentru Ucraina, scrie Agerpres . „In contextul evolutiilor curente legate de situatia de securitate din…

- De cateva saptamani, sute de muncitori s-au mutat cu totul aici și lucreaza 24 de ore din 24, 7 zile pe saptamana, pentru a termina la timp șoseaua care se va lega de podul peste Dunare. Sunt imagini rare, nemaivazute pana acum pe un șantier de drum din Romania.