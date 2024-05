Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu se arata convins ca romanii nu vor mai avea, de anul acesta, nevoie de vize pentru a calatori in SUA. ”Va mai dau o veste, anul fiscal in SUA se termina in septembrie. Eu sunt ferm convins ca in octombie, cel tarziu, nu o sa mai avem vize cu SUA. E adevarat ca trebuie o mobilizare…

- Europarlamentarul Mihai Tudose a declarat duminica, 7 aprilie, ca daca Austria se va opune din nou intr-un Consiliu JAI aderarii Romaniei la Schengen, de data aceasta cu frontierele terestre, atunci țara noastra are dreptul sa o acționeze in judecata la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).„A…

- Cancelarul federal Olaf Scholz are programata pentru sambata, 6 aprilie, o vizita in Romania, unde va fi primit pentru discuții de premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, potrivit agendei publicate pe site-ul guvernului german, relateaza News.ro. „Discutiile se vor axa, printre altele, pe chestiuni bilaterale,…

- Plafonarea adaosului la alimentele de baza va continua! Masura plafonarii adaosului comercial la anumite alimente de baza va continua si este posibil sa fie adoptat un act normativ referitor la produsele romanesti, a declarat, luni seara, prim-ministrul Marcel Ciolacu. „O sa avem o discutie din nou.…

- ”Romania peste o luna de zile va intra aerian si maritim (in Spatiul Schengen – n.r.). Normal ca va trebui o atentie si mai mare, vor fi provocari mai mari, fiind la inceput. Eu va garantez ca pana la sfarsitul anului acesta, Romania va intra in Schengen terestru. Anul viitor, Romania nu va mai avea…

- In contextul preocuparilor generate de inflație in Romania, este important sa aducem in discuție mediul macroeconomic european și sa evaluam perspectivele pe termen lung ale economiei naționale. Cele mai recente date statistice referitoare la evoluția prețurilor in economie ridica multor analiști intrebarea…

- Exista raul razboiului, si e evident ca exista, dar cum poți sa-i combați efectele, sa-ti oferi ajutorul, fara a acutiza propriile neajunsuri? Cei care au pornit razboiul din Ucraina știu ca europenii sunt dați peste cap de acest paradox al facerii de bine. Pentru ca, daca ajuți, ajungi sa-i incurci…