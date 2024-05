Stiri pe aceeasi tema

- „Este pentru prima data in Romania cand avem 41 de miliarde in primele patru luni cheltuieli pe investitii, atat din bugetul de stat, cat si din fonduri europene. Din punctul meu de vedere se poate si mai mult si categoric va fi pentru prima oara istoria Romaniei cand vom depasi ceea ce ne-am asumat…

- „La sfarșitul anului vom avea una din primele doua creșteri economice din Europa și din UE, vom avea o incadrare in deficitul asumat și vom avea o dezvoltare fara precedent in Romania”, spune premierul Marcel Ciolacu. El afirma ca investițiile se vor into

- Premierul a anunțat. Marcel Ciolacu a afirmat ca este ferm convins ca in octombrie, cel tarziu, Romania nu o sa mai aiba vize cu Statele Unite si ca tara noastra va intra in acest an si in Schengen cu granitele terestre. „Eu sunt ferm convins ca in Schengen terestru vom intra si anul acesta. Da, sunt…

- Marcel Ciolacu a transmis, la Romania TV, ca nu a cerut niciodata explicit retragerea din cursa pentru București a lui Cristian Popescu Piedone. Eu nu cer retragerea lui Piedone. Am cerut-o? Nu. V-am explicat chiar de vreo doua ori. Mi s-a parut mie destul de clar. Dar, daca doriți, a treia oara, poate…

- "Am intrat la guvernare dupa dezastrul facut de Orban și Cițu, cu decizii foarte proaste pentru Romania. Mie in locul lor mi-ar fi și rușine sa merg pe strada, la ce tampenii, la ce decizii greșite au luat cat au fost prim-miniștrii. A venit domnul Ciuca și a fost pompierul de serviciu timp de un an…

- Premierul a facut anunțul. Marcel Ciolacu a declarat ca este exclus ca in anul 2025 sa creasca taxele și impozitele pentru mediul privat. Acesta a declarat ca, deși este un fan al impozitarii progresive, ar fi de acord sa ramana cota unica, daca aceasta este cu adevarat unica pentru toata lumea. Marcel…

- „In primul si in primul rand, eu vreau sa castige bucurestenii. E normal. Parerea mea este ca va castiga domnul Catalin Cirstoiu, pentru ca e o diferenta foarte mare intre sustinatori, nu exista nicio comunicare intre sustinatorii domnului Nicusor Dan si sustinatorii domnului Piedone. Liantul, in acest…

- ”Romania peste o luna de zile va intra aerian si maritim (in Spatiul Schengen – n.r.). Normal ca va trebui o atentie si mai mare, vor fi provocari mai mari, fiind la inceput. Eu va garantez ca pana la sfarsitul anului acesta, Romania va intra in Schengen terestru. Anul viitor, Romania nu va mai avea…