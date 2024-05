Ciolacu nu va reduce fiscalitatea pe muncă Premierul a facut anunțul. Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Targoviste, ca impozitarea muncii in Romania este una dintre cele mai ridicate din Europa, insa nu va lua masuri „pe picior” pentru reducerea ei. „Este evident ca impozitarea muncii, cand vorbim generic, este una dintre cele mai ridicate din Europa. Dar marea problema este la impozitarea muncii la veniturile mici. Acolo putem spune foarte clar ca este cea mai mare impozitare. Pachetul cerut si de catre UE si asumat de Romania prin PNRR, indiferent cine l-a semnat si cum au negociat, este de avea anumite reforme in zona fiscala si o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

