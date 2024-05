Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca impozitarea muncii in Romania este una dintre cele mai ridicate din Europa, insa nu va lua masuri „pe picior” pentru reducerea ei. In opinia lui, acest lucru ar putea duce la dublarea numarului de angajați cu salariul minim pe economie.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Targoviste, ca impozitarea muncii in Romania este una dintre cele mai ridicate din Europa, insa nu va lua masuri „pe picior” pentru reducerea ei, explicand riscurile care exista. „Este evident ca impozitarea muncii, cand vorbim generic, este una dintre cele…

- „Este pentru prima data in Romania cand avem 41 de miliarde in primele patru luni cheltuieli pe investitii, atat din bugetul de stat, cat si din fonduri europene. Din punctul meu de vedere se poate si mai mult si categoric va fi pentru prima oara istoria Romaniei cand vom depasi ceea ce ne-am asumat…

- Salariul minim european intra in vigoare la 1 iulie in Romania. Cu cat va crește venitul minim pe economie Salariul minim european devine obligatoriu pentru toate țarile din Uniunea Europeana. Cel mai tarziu ar trebui sa intre in vigoare in 15 noiembrie. Doua milioane de romani caștiga in prezent salariul…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu va gazdui, marti la Palatul Victoria, evenimentul de lansare a Studiului Economic 2024 pentru Romania, elaborat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), in prezenta Secretarului General al OCDE, Mathias Cormann. „Obtinerea statutului de membru al…

- Premierul a facut anunțul! Marcel Ciolacu a declarat ca anul viitor nu se va aplica impozit progresiv pe salarii. El a raspuns astfel intrebat, luni seara, intr-o emisiune la Antena 3, daca anul viitor vom avea impozit progresiv pe salarii, pornind de la afirmatiile unui secretar de stat din Ministerul…

- Salariul minim pe economie urmeaza sa fie majorat la 3700 de lei incepand cu 1 iulie, ceea ce va conduce la o creștere a veniturilor disponibile pentru romani la sfarșitul fiecarei luni. Guvernul Romaniei se afla intr-o etapa cruciala referitoare la ajustarea salariilor și pensiilor. In prezent, Guvernul…