- Florin Gheorghe a fost desemnat caștigatorul emisiunii iUmor 2023, sezonul 15. Concurentul a plecat acasa și cu marele premiu in valoare de 20.000 de euro. Finala iUmor 2023, sezonul 15 a avut loc aseara, la Antena 1. 10 concurenți au luptat pentru trofeu și premiul de 20.000 de euro, insa doar unul…

- Cea de-a zecea ediție iUmor, Second Chance Top Finaliși All Seasons, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo o ultima serie de concurenti in lupta pentru marele premiu al sezonului.

- Cel de-al noualea episod al noului sezon iUmor, difuzat sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii.

- Cel de-al optulea episod al noului sezon iUmor, difuzat sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii.

- Cel de-al șaptelea episod al noului sezon iUmor, difuzat sambata trecuta, de la 20:00, la Antena 1, a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii.

- Florin Gheorghe a revenit in sezonul 15, pierzand deja șirul edițiilor in care a urcat pe scena de comedie de la Antena 1. Cu speranța ca macar de data aceasta va caștiga marele premiu, concurentul a livrat un material care s-a lasat cu multe complimente din partea juraților.

- Cel de-al șaselea episod al noului sezon iUmor, difuzat sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, numere inedite de umor.

- Cel de-al cincilea episod al noului sezon iUmor, difuzat sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii.