Era asistent universitar la Facultatea de Educație Fizica și Sport, cand a dat admitere la Facultatea de Muzica. Avea 36 de ani și visul de a canta la „Romanii au talent”, emisiune la care nu a ajuns niciodata. In schimb, a cantat pe scena Operei Naționale București, la Filarmonica „George Enescu” și pe alte scene din strainatate, iar in prezent este solist al Teatrului de Opereta și Musical „Ion Dacian” . La inceputul drumului sau in muzica nu avea alte repere in inregistrarile pe care le studia, in afara duratei aplauzelor. Cine era aplaudat douazeci de secunde cantase mai bine decat acela care…