Stiri pe aceeasi tema

- Un incident neobisnuit a avut loc pe o strada din Cluj-Napoca! Proprietarii mai multor mașini parcate in cartierul Grigorescu si-au gasit cauciucurile taiate duminica. „Daca aveți mașinile parcate pe strada Hațeg, mergeți pana la ele și verificați-le sa nu aveti anvelopele sparte, precum jumatate din…

- Dragobetele este un personaj preluat de la vechii daci si transformat ulterior intr un protector al tinerilor si patron al iubirii care se sarbatoreste in fiecare an pe 24 februarie.In traditia populara se spune ca Dragobetele este sarbatoarea iubirii la romani si ca Dragobetele ne ajuta sa gasim iubirea…

- Inca e iarna in calendar și asta inseamna ca inca mai este loc pentru puțina zapada… Daca nu afara, cel puțin pe scena Teatrului de Nord! Lumea micului orașel Almost, din statul Maine, cu albul ei imaculat, invita publicul sa se zgribuleasca la vederea unui peisaj de iarna și mai apoi sa se lase incalzit…

- Invața, iubește, transforma - spectacolul care iți atinge sufletul și te indeamna sa te descoperi in ritmul fermecator al My Fair Lady, va fi oferit publicului pe 10 februarie, de la ora 18:00, pe scena Teatrului Național de Opereta și Musical ”Ion Dacian

- Este tanar, cu viziune, indragostit de muzica și pasionat de management. In noiembrie 2023, Radu Petrovici a preluat funcția de Manager al Teatrului Național de Opereta și Musical „Ion Dacian”, o instituție cu o istorie zbuciumata, pe alocuri neclara și uneori nedreapta. In prezent repertoriul se dezvolta,…

- In timp ce majoritatea se gandesc la iarna ca la un anotimp de repaus pentru agricultura, Ionel și Felicia Pricopi, doi fermieri din localitatea Matca, demonstreaza ca se pot face afaceri prospere chiar și in cele mai geroase luni ale anului. Afacerea prospera din timpul iernii In localitatea Matca,…

- Comedia muzicala „TE IUBESC, TE VREAU, DAR TE SCHIMBI!” se va juca in premiera naționala pe 26 și 27 ianuarie 2024, de la ora 19.00 pe scena Teatrului Național de Opereta și Musical „Ion Dacian”. Incepe noul an cu o porție zdravana de ras, la premiera rom