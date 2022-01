Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, transmis, joi, ca nu intelege ingrijorarea presedintelui PNL, Florin Citu, referitoare la dobanzi, acestea fiind stabile si chiar mai mici decat in noiembrie 2021.

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), i-a raspuns joi lui Florin Cițu, președintele PNL, care se declarase ingrijorat de creșterea dobanzilor la care se imprumuta Romania. Caciu a spus ca nu exista risc de recesiune și l-a atacat la randul lui pe Cițu, spunand ca la rectificarea bugetara a trebuit…

- Rapunzand criticilor lansate de Florin Cițu privind majorarea dobanzilor internațioanle la care s-a imprumutat Romania de la inceputul anului, Caciu a precizat ca situația a fost moștenita chiar de la guevrnul condus de Cițu.”Ar trebuie sa ne uitam cat de repede au crescut dobanzile la tilurile de stat…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, raspunde la acuzațiile liderului PNL, Florin Cițu, cel care a spus ca pe final de an Romania ar putea intra in criza și am putea fi nevoiți sa apelam la un ajutor din partea FMI. Caciu a precizat ca nici nu se pune problema, asta pentru ca Romania este stabila.…

- Intrebat daca sunt tensiuni in coalitie, presedintele PNL a raspuns: ”Nu, nu! V-am spus ingrijorarile mele despre ce se intampla despre piata financiara, cu dobanzile. Daca ma uit la costul pe care il platim la dobanzi in fiecare luna, mai mare, am fi avut bani acolo si pentru compensarile facturilor…

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit marti seara despre noile masuri pentru compensarea facturilor la gaze si energie. Potrivit premierului Nicolae Ciuca, nicio persoana nu va plati mai mult de 0,8 lei pe Kwh pentru energie si 0,31 lei pentru gaze, indiferent de consum. De asemenea, pentru consumatorii…

- „Am negociat deja cu reprezentantii Comisiei Europene traseul viitor pentru deficitul bugetar, nu vom devia de la acesta. Avem in PNRR toate reformele, 64 de reforme care vor moderniza economia, le vom implementa si nu vom schimba PNRR”, a afirmat Florin Citu, pentru Euronews. Ministrul Finantelor,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii transmite un mesaj lui Florin Citu: „Il anunt ca sunt de acord cu Rafila premier”. Ciolacu a declarat, joi, ca normal ar fi ca joi sa fie finalizat programul de guvernare si „orientarea cu prim-ministrul”. „Am inteles ca avem o varianta: domnul Rafila. Eu sunt total de…