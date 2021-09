Florin Cîțu, despre protestele dinaintea Congresului PNL: Este normal ca opoziția să strige Premierul Florin Cițu a spus ca ulterior acestui Congres partidul va fi unul mai unit. In ceea ce privește protestele care au loc in zona Romexpo, Cițu a susține ca este normal ”ca opoziția sa strige”. ”A fost o cursa dificila, este adevarat, insa una buna pentru PNL. Dupa ziua de azi PNL va fi mai puternic, mai unit și mai pregatit Știu ca este un Congres cu un numar limitat de participanți, dar acest Congres este pentru toți liberalii. Avem opoziție și asta face opoziția. AUR, USR, PSD sunt in opoziție și este normal ca opoziția sa strige. Noi susținem libertatea de opinie.”,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii se reunesc in congres, astazi, pentru a alege noul presedinte al PNL, dintre actualul lider, Ludovic Orban, si premierul Florin Citu, potrivit Agerpres. La reuniunea liberalilor, care se va desfasura la Romexpo incepand cu ora 11,00, sunt asteptati 5.000 de delegati din toata tara. Pentru…

- Liderul de grup al deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, l-a acuzat pe premierul liberal Florin Cițu ca, in calitate de șef al Guvernului, a facut demersuri legislative pentru a permite accesul la Romexpo al celor 5.000 de delegați liberali , la Congresul din 25 septembrie, la care se va alege noul…

- Cu 5 zile inaintea alegerilor noului lider PNL, președintele liberal Ludovic Orban a spus la Realitatea Plus ca „unii președinți de filiale solicita fotografierea nu numai a buletinului de vot cu Cițu incercuit, ci și a Carții de Identitate”, iar Alina Gorghiu, vicepreședinte al Senatului și susținator…

- Florin Citu a afirmat sambata, inainte de sedinta Biroului Politic National (BPN) al Partidului National Liberal, ca, pe langa modificarile la statutul formatiunii, in BPN se va discuta si convocarea Consiliului National pe 26 septembrie, a doua zi dupa Congresul PNL. El a precizat si ca locul de desfasurare…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata, inainte de sedinta Biroului Politic National (BPN) al Partidului National Liberal, ca, pe langa modificarile la statutul formatiunii, in BPN se va discuta si convocarea Consiliului National in data de 26 septembrie, a doua zi dupa Congresul in care va fi ales…

- Peste 10.500 de imigranți, sosiți în ultimele zile din Mexic, s-au aflat joi seara sub podul Del Rio, unde campeaza în condiții precare, a declarat pe Twitter primarul acestui oraș Texas, Bruno Lozano, situație de criza exploatata imediat de Opoziție care-l ataca pe Joe Biden, scrie AFP.…

- Premierul Florin Citu si liderul liberal Ludovic Orban s-au inteles, in sedinta de marti a conducerii PNL, ca Executivul sa demareze programul PNDL 3 incepand cu anul viitor, sustin surse politice pentru News.ro. Noul program dedicat autoritatilor locale va avea o valoare de cel putin 50 miliarde…

- Premierul Florin Cițu vrea sa renegocieze cu USR PLUS portofolii importante din Guvern, dar schimbarile vor fi amanate pana la data Congresului PNL, cand Cițu spera ca va fi noul președinte al partidului sau. Conform unor surse liberale citate de Antena 3, premierul Florin Citu ar pregati mai multe…