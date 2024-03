Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical anunța ca protesteaza joi, 7 martie, in fata Romexpo, unde are loc congresul Partidului Popular European, pentru a atrage atentia liderilor politici europeni asupra „practicilor antisindicale” ale directorului Postei Romane.„Protestul are loc ca urmare a ultimelor acțiuni ale…

- Adunarea Politica a Partidului Popular European a validat, marti seara, inscrierea Ursulei von der Leyen in aceasta competitie, pentru un nou mandat. Ursula von der Leyen, actuala sefa a Comisiei Europene, este candidat unic pentru a conduce lista Popularilor la scrutinul european din 9 iunie si, prin…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca va avea miercuri o intrevedere cu președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Intalnirea are loc in marja Congresului PPE organizat de liberali in perioada 6-7 martie la București. In cadrul intrevederii se vor discuta chestiuni care țin de agenda Congresului,…

- ”Bucurestiul devine centrul politic al Europei”, a scris, sambata, Nicolae Ciuca intr-o postare pe reteaua X (fosta Twitter).Liderul PNL se refera astfel Congresul Partidului Popular European, care va avea loc in Capitala, saptamana viitoare.”La invitatia PNL, cei mai importanti sefi de stat si de guvern…