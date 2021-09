Florin Cițu e convins ca va caștiga alegerile interne in PNL, sambata, iar de luni, nu se va mai ruga de demisionarii din USR PLUS sa revina la guvernare. Una dintre condiții este ca formațiunea condusa de Barna și Cioloș sa nu mai vina la negocieri cu Stelian Ion la ministerul Justiției. “Nu e vorba […] The post Florin Cițu: “De luni sunt președintele PNL și nu se mai roaga nimeni de USR PLUS sa revina la guvernare” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .