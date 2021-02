Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care Romania acorda un ajutor de 20.000 de doze de vaccin anti-COVID Republicii Moldova, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. „In sedinta de Guvern de astazi au fost mai multe hotarari si cateva ordonante, cea mai importanta este ordonanta de urgenta prin…

- Premierul Florin Citu a subliniat miercuri, dupa sedinta de guvern, ca atributul remanierii unui ministru, potrivit Constitutiei, este al premierului, precizare facuta in legatura cu o declaratie a vicepremierului Dan Barna, care a spus ca remanierea unui ministru se poate face doar in baza unui…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul a aprobat miercuri o hotarare prin care sunt platite sumele reglementate prin contractul colectiv de munca ale minerilor din Valea Jiului, fiind vorba de 11 milioane de lei. "A fost aprobat un act normativ saptamana trecuta si astazi (miercuri - n.r.) am aprobat…

- Guvernul a discutat, in sedinta de miercuri, prima forma a OUG care prevede unele masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare, documentul fiind in procesul de avizare. Premierul Florin Citu a afirmat ca trebuie luate masuri, pentru ca „asa nu se mai poate”. ”Vorbim de cheltuieli care nu pot fi sustinute…

- Intrevedere la Vila Lac din Capitala Florin Citu. Foto: Agerpres. Premierul Florin Cîtu a avut miercuri o întrevedere la Vila Lac din Capitala cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Cei doi înalti demnitari au discutat despre mai multe teme de interes bilateral.…

- CCR considera constituționala legea care majoreaza punctul de pensie cu 40%. Cițu: Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o majorare cu 40%. Respectam calendarul asumat Premierul Florin Citu a declarat ca Romania nu si-a permis in 2020 si nu isi permite nici in acest an o…

- Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata in sedinta de Guvern de miercuri, printre aceste masuri…

- Președintele Klaus Iohannis a confirmat oficial, la ultima conferința de presa la Cotroceni, ca Romania se indreapta spre un guvern format din PNL și USR/ PLUS, mesaj transmis și la intalnirea informala de marți seara cu liderii liberali. La cum arata sondajele acum, cele doua partide vor putea forma…