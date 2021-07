Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care reglementeaza posibilitatea accesarii de catre unitatile administrativ-teritoriale de imprumuturi de la Trezoreria statului, a anuntat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu. „In sedinta de Guvern de astazi am aprobat o ordonanta de urgenta pe care am anuntat-o de ceva vreme, era blocata la avizare, am deblocat-o, prin care vom da posibilitatea unitatilor administrativ-teritoriale sa se imprumute de la Trezoreria statului. Ordonanta reglementeaza posibilitatea accesarii de imprumuturi la dobanzi de 1% pana la 1,5%, in functie de perioada de rambursare…