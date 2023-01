Florin Călinescu s-a retras la țară. ”Petrec un timp extraordinar cu nişte oameni adevăraţi. Adică nişte porci, cu nişte găini” Dupa ce a parasit televiziunea, Florin Calinescu pare ca se desprinde și de viața la oraș. Cunoscutul actor și om de televiziune (66 de ani) a lasat vila din Pipera pentru casa sa de la țara de la marginea padurii, in satul argeșean Babana. Deși actorul s-a nascut la Timișoara, satul amintit este locul unde a copilari, de unde se trage tatal sau și unde locuiește și fratele sau. Dupa ce a renunțat la colaborarea cu Prima TV, in urma cu un an, actorul ce a scris istorie in televiziune a locuit mai mult in satul de la circa 130 de kilometri de Capitala, unde crește felurite inaripate dar și porci.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

