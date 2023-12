Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea de injumatațire a cantitații de pesticide folosite in agricultura a fost respinsa, astazi, in Parlamentul European, a anunțat in aceasta seara ministrul agriculturii. "Fermierii au dreptul sa produca hrana sanatoasa, dar in același timp sa combata daunatorii și bolile pentru a-și salva culturile…

- Miercuri, 22 noiembrie, Parlamentul European a adoptat acordul referitor la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2024, acesta fiind negociat de un eurodeputat roman. „Negociat, votat, semnat!” a transmis europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, pe pagina sa de Facebook. „Alaturi de președinta Parlamentului…

- Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale al Romaniei, a anunțat ca propunerea de injumatațire a cantitații de pesticide folosite in agricultura a fost respinsa in PE, cu voturile decisive ale europarlamentarilor PSD.

- Printre cei peste 50.000 de spectatori care au incurajat aseara echipa Romaniei in meciul de fotbal contra Elveției, pe stadionul Național s-au aflat și mulți politicieni de top de la noi. La meciul de aseara de pe stadionul Național, dintre Romania și Elveția, au fost prezenți și mulți oameni politici…

- Europarlamentarul liberal Dan Motreanu spune ca statele membre și Comisia Europeana nu au elaborat masuri speciale pentru zonele cu soluri degradate și nici nu au asigurat o finanțare suficienta. „Peste 60% din solurile europene sunt nesanatoase si se degradeaza continuu, iar Romania este puternic afectata…

- Europarlamentarul liberal, Dan Motreanu, spune ca statele membre și Comisia Europeana nu au elaborat masuri speciale pentru zonele cu soluri degradate și nici nu au asigurat o finanțare suficienta. „Peste 60% din solurile europene sunt nesanatoase si se degradeaza continuu, iar Romania este puternic…

- PNL informeaza intr-o postare pe Facebook ca la congresul PPE vor participa toti sefii de state si de guverne si presedintii de partide din partea PPE, alaturi de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, si toti comisarii europeni care…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a anunțat ca anul acesta va incepe construcția primelor șase centre de colectare a legumelor și fructelor, dintr-un total de 15 care vor fi construite in Romania. „Proiectul Centrelor de Colectare legume – fructe intra in linie dreapta! Astazi,…