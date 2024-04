Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, are vești bune. In urma vizitei delegației Guvernului Romaniei in Qatar și Emiratele Arabe Unite (EAU), vede „Un nou drum pentru Romania prin dezvoltarea de proiecte pentru agricultura, zootehnie și procesare”. Florin Barbu scrie, intr-o postare de joi seara, pe contul sau de Facebook: „Romania are nevoie de […] The post Florin Barbu anunța „un nou drum pentru Romania” appeared first on Puterea.ro .