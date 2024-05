Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de ieri, 28 aprilie, polițiștii din Șomcuta Mare au fost alertați cu privire la un incident intr-un local din satul Berchezoaia, unde mai multe persoane erau implicate intr-un scandal. Echipa de intervenție a poliției s-a deplasat imediat la fața locului, reușind sa calmeze situația și…

Luni, 22 aprilie, polițiștii satmareni au identificat o persoana banuita de comiterea infracțiunii de furt.

La sfarșitul saptamanii trecute judoka de la CSM Olimpia Satu Mare au participat la Campionatul Național individual U15 și U13, ce a avut loc la Arad.

- Ministerul Sǎnǎtǎții are in lucru o ordonanțǎ de urgențǎ prin care ar urma sǎ se reglementezesituațiile in care managerii de spitale controleazǎ, prin interpusi, clinici medicale, au declarat surse politice pentru Adevǎrul.

Echipa de spada masculin a Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a cucerit titlul de campioana naționala, ...

- Ieri, 01 aprilie, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au reținut pentru 24 de ore un satmarean in varsta de 49 de ani, cercetat pentru ca a condus un autoturism sub influența bauturilor alcoolice. The post Satmarean reținut in Baia Mare dupa ce a fost prins in trafic cu 1,14 mg/l alcool pur in aerul…

Cu toate ca pornea favorita la victorie in meciul cu Victoria, CSM Olimpia Satu Mare a pierdut meciul cu echipa din Carei. Chiar daca a fost lipsita de aportul unor jucatori importanți, ...

El recunoaște și ca a avut o parte de vina in accident și ca va purta aceasta povara pe tot parcursul vieții