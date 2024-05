Stiri pe aceeasi tema

- O noua saptamana de proteste anunțata de subordonații premierului Ciolacu, cu toate ca acesta a spus ca va discuta cu oamenii care au ieșit in strada. Și angajații Parlamentului au anunțat ca sunt gata sa iși intrerupa activitatea. Angajații din aparatul guvernului incep o noua saptamana de proteste,…

- Procurorii europeni – care investigheaza acuzațiile legate de negocierile privind achiziția de vaccinuri anti-Covid dintre Ursula von der Leyen și directorul general al Pfizer – amenința Comisia Europeana cu acțiuni in justiție, relateaza Politico. Pe 9 aprilie, Laura Codruța Kovesi, care conduce…

- Un barbat din judetul Giurgiu a fost prins la volan de doua ori, in aceeasi zi, la distanta de doua ore, avand o alcoolemie de aproape unu la mie in aerul expirat. Politistii au constatat ca avea si permisul de conducere suspendat. Barbatul de 57 de ani, din localitatea Ulmi, judetul Giurgiu a fost…

- Polițiștii au un suspect in cazul femeii omorate al carei trup a fost gasit pe un camp, la marginea autostrazii A1, in Dambovița. Potrivit unor surse Antena 3 presupusul criminal este un barbat din București, cel mai probabil un client al victimei. Polițiștii au facut percheziții, in aceasta dimineața,…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) sustine ca va declansa greva generala daca revendicarile de natura salariala nu vor fi satisfacute de Guvern. Ei solicita, printre altele, majorarea cu 30% a salariului de baza si actualizarea normei de hrana pentru toti angajatii…

- Procurorul Daniel Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și fost șef al DIICOT, a scapat fara nicio sancțiune dupa scandalul cu polițiștii care anul trecut l-au oprit in trafic. Decizia a fost luata luni de instanța suprema și este definitiva. Inalta Curte de Casație…

- Polițiști de ordine publica sunt nemulțumiți de un ordin al șefului Poliției Capitalei privind planificarea serviciilor in schimburi. Conform unui anunț al Sindicatului Europol, vineri dimineața, mai mulți agenți de ordine publica au venit sa protesteze in fața Poliției Capitalei. Oamenii sunt nemulțumiți…

- Angajații MAI au fost obligați sa ceara vize de America gratuit, platite de minister, cererile trimise tot prin minister, pentru ca vor avea șanse de izbanda in procentaj extrem de mare, așa ca gradul de acceptarea a vizelor pentru romani va fi unul consistent. Ministerul de Interne este dispus sa deconteze…