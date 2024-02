Dupa protestele fermierilor de saptamana trecuta de la Bruxelles din fața sediului Comisiei Europene, astazi, agricultorii s-au strans in fata sediului Parlamentului European de la Strasbourg. Intre timp, președinta CE, Ursula von der Leyen bate in retragere. Concret, Ursula von der Leyen a propus, marti, retragerea unui proiect de lege menit sa reduca la jumatate utilizarea pesticidelor in UE, unul dintre motivele pentru care fermierii au ieșit la proteste. Cu tractoarele la Strasbourg Marți, circa douazeci de tractoare si cateva zeci de agricultori s-au adunat in fata sediului Parlamentului…