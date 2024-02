Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat duminica seara, la Digi24, ca, in luna octombrie a anului trecut, Romania a exportat o cantitate mai mare de grau decat cantitatea totala de cereale ucrainene care au tranzitat Romania. Ministrul sustine ca „nu se pune problema” importurilor de cereale…

- Ministrul Agriculturii a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN cat grau a importat Romania din Ucraina. “In momentul de fata, Romania nu a importat grau din Ucraina”, a afirmat Florin Barbu. El a mai fost intrebat ce parere are despre afirmatia adjunctului directorului Institutului National de Economie…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis marți ca a fost la Consiliul AgriFish de la Bruxelles si i-a atras atentia comisarului european pe Agricultura ca au trecut sase luni de cand Romania a cerut derogari pentru fermieri.

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, i-a asigurat, luni, pe fermierii din judetul Mures ca in acest an nu vor intampina dificultati si ca toate aspectele asumate in urma negocierilor cu colegii lor se regasesc in Monitorul Oficial, iar unele vor fi reglementate in perioada urmatoare."Stiu…

- ”Inca de sambata am avut o intalnire cu fermierii din zona Afumati, s-a incheiat un proces-verbal prin care am aprobat doua ordonante foarte importante pentru fermieri, saptamana aceasta vor intra in Guvernul Romaniei: pe de o parte, asimilarea categoriei B cu TR si B1 cu TR1 si toate utilajele sa fie…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca Romania produce 40% din cantitatea de carne de porc pe care o consuma si exporta jumatate din productia de carne de pui. El anunta ca Ministerul Agriculturii va face investitii in locuri de cazare in sectorul suin pentru reproductie, pentru a asigura o…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…