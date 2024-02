Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii a fost intrebat duminica, la o televiziune de știri cat grau a importat Romania din Ucraina. “In momentul de fata, Romania nu a importat grau din Ucraina”, a afirmat Florin Barbu. El a mai fost intrebat ce parere are despre afirmatia adjunctului directorului Institutului National…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat ca Romania nu a importat grau din Ucraina, dar a explicat ca la minister au fost depuse sapte cereri de import de cereale din Ucraina, insa niciuna nu a fost aprobata in momentul de fata.Ministrul Agriculturii a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca in Romania, foarte puțin teren agricol este nelucrat, doar undeva la 5- 6%, restul este cultivat, pentru ca fermierii primesc subvenție. Florin Barbu susține ca, saptamana viitoare, Comisia Europeana ar urma sa ia o decizie cu privire la cele doua derogari…

- UPDATE In urma discuțiilor, s-a stabilit ca plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de baza va fi prelungita cu 60 de zile. Premierul Marcel Ciolacu discuta luni, cu reprezentantii sectorului de retail despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de baza, masura care ar putea fi prelungita…

- ”Inca de sambata am avut o intalnire cu fermierii din zona Afumati, s-a incheiat un proces-verbal prin care am aprobat doua ordonante foarte importante pentru fermieri, saptamana aceasta vor intra in Guvernul Romaniei: pe de o parte, asimilarea categoriei B cu TR si B1 cu TR1 si toate utilajele sa fie…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anuntat marti ca a trimis Corpul de Control al ministerului la Casa de Comert Agroalimentar Unirea, in urma neregulilor semnalate de Consiliul de Administratie referitoare la valorificarea unor produse de import prin aceasta societate, nu doar din productia autohtona,…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus la Antena 3 CNN ca usa Ministerului Agriculturii este deschisa și așteapta protestatarii la discutii. ”Asociatiile mi-au solicitat sa aiba discutii cu membrii sa-si stranga toate revendicarile pana vineri. Luni s-a stabilit cu dansii, au si confirmat, inclusiv…

- Transportatorii discuta miercuri la Guvern cu mai mulți secretari de stat și consilieri de stat. Aproximativ 6.000 de camioane au participat miercuri la protestul transportatorilor, potrivit presedintelui Federatiei Operatorilor Romani din Transporturi (FORT), Augustin Hagiu. Aceștia au mai multe nemulțumiri,…