- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, spune ca in Romania, foarte puțin teren agricol este nelucrat, doar undeva la 5- 6%, restul este cultivat, pentru ca fermierii primesc subvenție. Florin Barbu susține ca, saptamana viitoare, Comisia Europeana ar urma sa ia o decizie cu privire la cele doua derogari…

- Ministrul Agriculturii a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN cat grau a importat Romania din Ucraina. “In momentul de fata, Romania nu a importat grau din Ucraina”, a afirmat Florin Barbu. El a mai fost intrebat ce parere are despre afirmatia adjunctului directorului Institutului National de Economie…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu , a fost in Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde a pus pe masa mandatul primit de la fermierii romani. Intr-o declarație puternica și ferma, ministrul Agriculturii, Florin Barbu , a avertizat ca este timpul ca autoritațile europene sa ofere sprijin fermierilor…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis marți ca a fost la Consiliul AgriFish de la Bruxelles si i-a atras atentia comisarului european pe Agricultura ca au trecut sase luni de cand Romania a cerut derogari pentru fermieri.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis marți, 23 ianuarie, ca a fost la Consiliul AgriFish de la Bruxelles si i-a atras atentia comisarului european pe Agricultura, Janusz Wojciechowsk, ca au trecut sase luni de cand Romania a cerut derogari pentru fermieri, pentru care a primit sprijinul…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a dus la Bruxelles și i-a cerut direct demisia comisarului european pe Agricultura, Janus Wojciechowski, in Consiliul Agrifish. El susține ca fermierii din toata Europa, inclusiv din Romania, au nevoie de sprijin real, iar in momentul actual Comisia Europeana…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca protestul fermierilor de la Targu Mureș, cu care a avut discuții, luni, se suspenda. „Au ințeles ca eu nu vreau decat sa ii ajut și sa lucram impreuna pentru a dezvolta agricultura și procesarea romaneasca!”. Ministrul Barbu a fost prezent astazi la…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…