Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj al ISU Timiș a fost solicitat, la ora 2, sa intervina la un incendiu la o anexa, in localitatea Dumbravița. La locul intervenției s-au... The post Incendiu intr-o comuna de langa Timișoara. Flacarile riscau sa se extinda cu repeziciune appeared first on Renasterea banateana .

- Un grup de romani de etnie rroma a fost filmați vineri primind cadouri de la polițiști, in Franța. "Hai saracii, la rand!", se aude la un moment dat pe filmare. The post Romani primind cadouri de la politiști, in Franta: „Hai saracii, la rand!”. Video appeared first on Renasterea banateana .

- Aproximativ 1500 – 2000 de romani se afla pe Aeroportul International din Cluj-Napoca de unde vor ajunge in cursul zilei de astazi in Germania la munci agricole cu mai multe zboruri de tip charter. The post Alerta pe aeroport! Mii de romani care se intorc in Germania au navalit in aerogara appeared…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a facut un anunț referitor la stadiul licitației pentru largirea la patru benzi a drumului... The post Nimic nou sub soare… Timișoara – Moșnița Noua, licitație contestata appeared first on Renasterea banateana .

- Aseara, intr-un bloc de pe Calea Aradului, str. Cugir, s-a petrecut un eveniment care i-a revoltat pe locatari.Din spatele ușilor baricadate, pentru ca... The post Cata inconstienta! Un timisorean infectat cu Covid-19 a fugit din spital. Vecinii sunt ingroziti (video) appeared first on Renasterea banateana…

- Avand in vedere instituirea starii de urgenta, precum si restrictiile de circulatie ale persoanelor, se suspenda urmatoarele activitati de lucru cu... The post Activitați suspendate la Direcția de evidența a persoanelor Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Astfel, persoanele de peste 65 de ani și cele cu dizabilitați vor avea posibilitatea sa comande telefonic, printr-o linie speciala dedicata... The post Kaufland si Glovo lanseaza o linie telefonica cu livrare gratuita, cu plata la domiciliu, pentru varstnicii si persoanele cu dizabilitati din Timisoara…

- Conform celor mai recente informații date de Grupul de Comunicare Strategica, numarul celor care au murit, in Romania, din cauza coronavirusului, a ajuns la 34. Doi dintre cei care au pierdut lupta cu maladia cumplita sunt din vestul țarii. The post Bilanț negru: noi decese din cauza coronavirusului.…