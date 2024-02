Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba a sunat la 112 și a spus ca vecinul sau este la poarta cu o drujba in mana. Ce a urmat Un barbat din Alba care a sunat la 112 sa reclame ca vecinul sau este la poarta cu o drujba s-a ales cu o amenda de 1000 de lei. Din cate se pare cei doi vecini sunt intr-un conflict mai vechi. …

- In mai multe cartiere din Targu Mureș putem vedea, in jurul blocurilor de locuințe, tot felul de garduri și porți improvizate care limiteaza accesul liber. Deși acest lucru, des intalnit inainte de 1989 cand in jurul multor blocuri puteam intalni chiar și gradini de zarzavaturi, este acum interzis se…

- Vești proaste pentru șoferi: De astazi valoarea punctului de amenda va fi de 5% din salariul minim brut pe țara, adica 165 lei.Pana ieri, valoare punctului de amenda a fost inghețat la 145 de lei, plafonare care a expirat. De exemplu, parcarea neregulamentara se incadreaza in clasa I de sanctiuni,…

- Se rupe lanțul de iubire in politica din Germania! Liderul opozitiei vrea sa-l dea jos pe Olaf ScholzLiderul formatiunii de opozitie din Germania Uniunea Crestin-Democrata (CDU) Friedrich Merz cere ca actuala coalitie de la guvernare condusa de Olaf Scholz sa fie inlocuita, relateaza dpa, potrivit…

- Un cunoscut lanț de magazine din Polonia se pregatește sa intre pe piața romaneasca. Gigantul polonez urmeaza sa preia o afacere pornita de la zero de o familie din țara noastra.Tranzacția va fi supusa controlului Consiliului Concurenței. Gigantul polonez deține mii de unitați. Afacerea cumparata…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat vineri seara ca principalul sau contracandidat la alegerile locale din 2024 va fi cu siguranta de la PSD, indiferent cine va fi acea persoana, deoarece aceasta formatiune politica are „un electorat stabil”. El a sustinut, intr-o emisiune la Digi…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a declarat, intrebat marti daca a discutat cu Nicolae Ciuca pentru a se inscrie in PNL, ca a avut discutii cu Eugen Tomac, Catalin Drula si cu Nicolae Ciuca. El a adaugat ca strategia sa este ramana independent si sa solicite sprijinul partidelor de dreapta, pentru ca…