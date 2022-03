Fizicianul Cristian Presură a explicat cum funcționează ”Tatăl tuturor bombelor” Fizicianul Cristian Presura a explicat marți pe conturile sale de Facebook și Youtube ce este și cum funcționeaza o bomba cu vid, sau termobarica, in contextul razboiului din Ucraina. Bomba mai poarta și numele de ”Tatal tuturor bombelor”. ”Un video devenit viral arata explozia unei “ bombe cu vid ” in Ucraina, o arma interzisa prin Convenția de la Geneva. Aceasta bomba se numeste “tatal tuturor bombelor”, fiind cea mai puternica arma, excluzandu-le pe cele nucleare. Este folosita in special impotriva cladirilor și a bunkerelor. Cum funcționeaza? Bomba conține un gaz ușor inflamabil, aflat sub… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

