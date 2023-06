Stiri pe aceeasi tema

- Prin aceasta intelegere – facuta publica marti -, Hunter Biden pledeaza vinovat de delicte fiscale si urmaza sa ajunga la o intelegere cu procuratura asupra detinerii ilegale a unei arme de foc ca toxicoman. Este neobisnuita rezolvarea unui dosar penal federal simultan cu depunerea unor acuzatii la…

- Fiul președintelui Joe Biden, Hunter, a ajuns la un acord cu procurorii federali in legatura cu acuzațiile de neplata impozitului federal pe venit și de posesie ilegala a unei arme, potrivit unei scrisori trimise la Tribunalul Districtual din Delaware, și va pleda vinovat pentru infracțiuni fiscale,…

- Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a fost de acord sa pledeze vinovat la doua acuzații privind neplata cu buna știința a impozitului pe venit, in cadrul unui acord cu Departamentul de Justiție, potrivit unor documente judiciare publicate marți, 20 iunie, informeaza Reuters și The New…

- „Presedintele isi va concentra atentia asupra poporul american, asa cum face in fiecare zi. Nu este ceva care sa fie un punct de maxim interes pentru el. Se va concentra asupra unor lucruri de genul cum sa se asigure ca vom continua sa reducem preturile pentru poporul american.Bineinteles, si aici,…

- Donald Trump a iesit brusc din scena, marti seara, la resedintia sa de la Mar-a-Lago, acolo unde le-a vorbit sustinatorilor sai timp de 25 de minute, de indata ce s-a intors de la New York, unde a devenit primul presedinte SUA pus sub acuzare, relateaza The Guardian. Fostul presedinte a incheiat brusc,…

- Donald Trump a catalogat ancheta drept o intervenție in alegerile din Statele Unite, in primul discurs susținut in fața familiei, prietenilor și susținatorilor la Clubul sau Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, dupa ce a fost arestat și pus sub acuzare penala in New York, potrivit Reuters și BBC . Fostul…

