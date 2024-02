Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul Razboiului din Fasia Gaza, atunci cand Joe Biden ia cuvantul in public, manifestanti propalestinieni amestecati in multime protesteaza.Ei critica sustinerea Israelului de catre Joe Biden si ii cer presedintelui american sa se pronunte in favoarea unui armististitiu durabil intre Israel…

- De la inceputul Razboiului din Fasia Gaza, atunci cand Joe Biden ia cuvantul in public, manifestanti propalestinieni amestecati in multime protesteaza.Ei critica sustinerea Israelului de catre Joe Biden si ii cer presedintelui american sa se pronunte in favoarea unui armististitiu durabil intre Israel…

- Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a facut luni, 12 februarie, un apel subtil și voalat la adresa Statelor Unite sa reduca livrarile de armament catre Israel din cauza numarului mare de victime civile in razboiul din Fașia Gaza, informeaza Reuters.Borrell a reamintit ca președintele…

- ”Sustinerea acestui proiect de lege inseamna sa ne opunem (presedintelui rus Vladimir) Putin. Sa ne opune, inseamna sa-i facem jocul” liderului de la Kremlin, a avertizat liderul democrat. Camera Reprezentantilor urma sa se exprime asupra unei anvelope in valoare de 17,6 miliarde de dolari destinata…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis sambata ca i-a reiterat presedintelui american Joe Biden pozitia sa cu privire la „suveranitatea palestiniana”, insistand asupra „pretentiei” de securitate, potrivit AFP. Cei doi lideri au vorbit la telefon vineri pentru prima data in aproape o luna.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat joi ca a transmis Statelor Unite ca se opune infiintarii unui stat palestinian in orice scenariu de dupa Razboiul din Fasia Gaza, relevand astfel disensiuni puternice intre cei doi aliati la trei luni de la lansarea ofensivei in enclava cu scopul de a…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat joi ca a transmis Statelor Unite ca se opune infiintarii unui stat palestinian in orice scenariu de dupa Razboiul din Fasia Gaza, relevand astfel disensiuni puternice intre cei doi aliati la trei luni de la lansarea ofensivei in enclava cu scopul de a…

- „Avem ingrijorari si le-am exprimat cu privire la ofensiva militara” israeliana din Fasia Gaza si impactul acesteia asupra populatiei civile, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Consiliului National de Securitate al Casei Albe, John Kirby, dupa declarația presedintelui american Joe Biden des