Stiri pe aceeasi tema

- Ana Birchall, fost ministru al Justitiei, isi manifesta indignarea fata de faptul ca Guvernul refuza sa diminueze subventiile pentru partide, asa cum a promis Florin Citu in urma cu noua luni. „Nu sunt bani pentru majorarile salariale, legale, dar sunt bani pentru plata integrala a subventiilor partidelor…

- Guvernul roman solicita o suma mult mai mica ca avans din valoarea totala a PNRR, in contextul in care n-ar exista proiecte pentru decontare, acuza europarlamentarul PSD Victor Negrescu. Acesta face o comparație cu Grecia, care are un plan similar țarii noastre. „Grecia a primit deja un avans de 4 miliarde…

- Romania inchide doua proceduri de infringement in domeniul managementului deșeurilor. Guvernul a aprobat astazi doua acte normative in domeniul managementului deșeurilor și anume Ordonanța simpla privind depozitarea deșeurilor, respectiv Ordonanța simpla privind modalitatea de gestionare a ambalajelor…

- Didier Reynders, comisarul european pentru justitie, a declarat ca planul national de redresare si rezilienta (PNRR) al Ungariei nu va fi aprobat de Comisia Europeana pana cand Budapesta nu va adopta reforme judiciare si nu va combate coroputia.

- "Coalitia, per ansamblu, se pare sa nu-si doreste deocamdata, cu adevarat, desfiintarea SIIJ. Am venit cu o noua propunere, a fost rezonabila, nu a fost inca acceptata. A fost o propunere in sensul in care, daca un magistrat ar fi anchetat in calitate de suspect sau inculpat de catre o unitate de parchet…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care se creeaza cadrul legal pentru revanzarea unor doze de vaccin anti-COVID, Ministerul Sanatatii fiind abilitat sa incheie contracte cu alte state in acest sens, a anuntat, miercuri, secretarul de stat Monica Althamer, arata Agerpres. "A fost…

- „Reforma asistenței sociale, creșterea gradului de ocupare și formarea forței de munca calificate, dar și digitalizarea serviciilor furnizate de instituțiile care țin de Ministerul Muncii sunt principalele subiecte pe care le-am abordat in cursul intrevederii de astazi cu Nicolas Schmit, Comisar european…

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, susține ca finalizarea legilor justiției trebuie sa vina din partea grupului de lucru aflat acum in dezbatere pe acest subiect. El susține ca cel mai bun proiect de pana acum e proiectul elaborat de Guvern. „Imi mențin obiectivul ca vrem sa eliminam MCV. Depinde…