Comisia Electorala Centrala anunța ca procesul de votare in cele 9 localitați din țara, unde astazi au loc alegeri locale noi și parțiale, se desfașoara in regim normal. La ora 07:00 au fost deschise toate cele 13 secții de votare. In listele electorale de baza sint inscriși, in total, 10 765 de alegatori. Pina la ora 09:00, in total, dreptul la vot a fost exercitat de catre 414 de alegatori