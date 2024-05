Liga 3. Ghiroda şi Politehnica, victorii înainte de barajul direct In acest weekend s-a disputat ultima etapa din Liga 3. In seriile vestice, deznodamantul era stiut de cateva runde, dar chiar si asa premiantele de aici si-au vazut de treaba si au facut repetitii bune pentru baraje. Asadar, in C7, Ghiroda s-a impus in fine si la Simian, pe un teren unde pierduse in anterioarele ... The post Liga 3. Ghiroda si Politehnica, victorii inainte de barajul direct appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

