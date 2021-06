Stiri pe aceeasi tema

- Sony Group a prezentat un plan de investiții pentru urmatorii trei ani, plan gândit sa duca numarul de useri ai serviciilor de gaming și de media ale companiei de la 160 de milioane, la un miliard, scrie Japan Times. Planul de investiții este de 18 miliarde dolari. Sony Group are o capitalizare…

- Pfizer a realizat venituri de 3,5 miliarde de dolari (2,9 miliarde de euro) din vanzarea de vaccinuri anti-Covid in primul trimestru, ceea ce a propulsat estimarile de venituri din vaccinuri pe intregul an la 26 miliarde de dolari, fața de cele de 15 miliarde anunțate anterior, relateaza The Irish…

- Compania a obtinut venituri de 108,52 de miliarde de dolari, fata de estimarea medie a analistilor de 104,47 de miliarde de dolari. Profitul pe actiune este de 15,79 de dolari, peste estimarea de 9,54 de dolari. Putine companii au beneficiat de cresterea comertului online in timpul pandemiei de Covid-19…

- Ford a inregistrat un profit de 3,3 miliarde de dolari in primul trimestru, cele mai mari venituri nete din primul trimestru dintr-un deceniu. Compania a menționat, insa, ca ar putea pierde jumatate din producție in al doilea trimestru din cauza deficitului de semiconductori care a oprit unele fabrici…

- Compania de servicii financiare digitale Revolut se apropie de o noua finantare, care ar creste valoarea companiei la peste 10 miliarde de dolari, a relatat, sambata, Sky News, transmite Reuters.

- Sky News: Compania de servicii financiare digitale Revolut este aproape de o noua finantare, care ar evalua-o la peste 10 miliarde de dolari. Revolut, care este inregistrata la Londra, beneficiaza de consultanta din partea bancii americane de investitii FT Partners. Finantarea ar putea avea loc in vara.…

- ​Microsoft este în discuții avansate pentru a cumpara cu 16 miliarde dolari compania Nuance Communications care a pus bazele tehnologiei cu care a fost dezvoltat asistentul vocal Siri al Apple. Informația a fost relatata de Bloomberg, dar cele doua companii nu au confirmat-o. Cea mai mare achiziție…

- Compania taiwaneza TSMC, cel mai mare producator de cipuri, a anunțat ca intenționeaza sa investeasca 100 de miliarde de dolari (85 miliarde de euro) in urmatorii trei ani pentru a-și crește capacitatea, dupa ce Intel a anunțat un proiect similar pentru 20 de miliarde de dolari. TSMC numara Apple și…