Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj au efectuat in perioada 19-23 februarie un numar de 47 controale, care au vizat atat domeniul relațiilor de munca, cat și domeniul securitații și sanatații in munca. Au fost aplicate 45 sancțiuni contravenționale in valoare de 287.000 lei, dintre care 90.000 lei pentru nerespectarea legislației in vigoare privind munca nedeclarata. Pentru neconformitațile constatate in urma controalelor, inspectorii de munca au dispus 128 masuri obligatorii in vederea intrarii in legalitate. Doua amenzi in domeniul construcțiilor Un angajator…