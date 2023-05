Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Cosmin Tabara a anunțat caștigatorul desemnat pentru realizarea Proiectului tehnic și a construcției primului stadion din Timișoara, dupa 60 ani! Luni seara, la ora 24, a fost termenul pana la care se puteau depune contestații, dar, din fericire, nu s-a depus niciuna. „Din patru societați,…

- Arena de langa Vezuviu, Stadionul „Maradona”, va fi din nou plina, urmarind de la distanța meciul cu Udinese, ce poate fi devansat cu doua ore, pentru ca fiesta echipei lui Spalletti sa inceapa la miezul nopții, odata cu revenirea in Napoli. Sarbatoarea celui de-al treilea titlu din istorie doar s-a…

- Stadionul „Farul” din Constanta are o istorie bogata si a gazduit de-a lungul timpului multe meciuri nationale sau internationale de anvergura. Baza sportiva a fost construita in anul 1955, iar apoi renovata in 1999 pentru ca din 2022 sa se afle intr-o continua paragina. Arena va fi demolata pentru…

- Autostrada Sibiu - Pitești este vitala pentru infrastructura rutiera din Romania. Șoseaua de mare viteza va avea o lungime de 122 de kilometri și va fi prima care traverseaza Munții Carpați. De aici și complexitatea lucrarii. Acum, asistam la un moment istoric. Autoritațile anunța lansarea lucrarilor…

- Primele autobuze electrice Karsan (Turcia) vor fi puse in circulație pana la inceputul lunii aprilie. Autobuzele vor fi puse in circulație fara cele 15 stații de incarcare promise de Primaria Timișoara. Autoritațile locale spun ca autobuzele pot funcționa și fara acele stații rapide.

- Liceul „Anastasie Bașota” din Pomarla a fost reabilitat cu bani guvernamentali din programul PNDL 1. Costurile investiției, inclusiv dotari și utilitați s-au ridicat la suma 6.5 milioane de lei. Pe viitor, autoritațile locale cauta o sursa de finanțare pentru realizarea unui campus.

- In timp ce Primaria Timișoara și fostul primar al orașului se cearta pe existența sau nu a existențe unei invitații a celui din urma, actualul viceprimar liberal, Cosmin Tabara, vorbește de o greșeala a organizatorilor pentru ca cel care ii este coleg de partid nu a fost chemat la ceremonie. O alta…

- In timp ce Primaria Timișoara și fostul primar al orașului se cearta pe existența sau nu a unei invitații a celui din urma, actualul viceprimar liberal, Cosmin Tabara, vorbește de o greșeala a organizatorilor pentru ca cel care ii este coleg de partid nu a fost chemat la ceremonie. Viceprimarul PNL…