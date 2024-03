IPJ Ialomita:Politistii au organizat in municipiul Urziceni si in comunele arondate o actiune preventiv-reactiva

Nr. 12135 din 04 Martie 2024 RAZIE IN MUNICIPIUL URZICENI La data 02 martie a.c., politistii au organizat in municipiul Urziceni si in comunele arondate o actiune preventiv reactiva,… [citeste mai departe]