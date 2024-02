Stiri pe aceeasi tema

- Noul stadion Lego al Timișoarei, care se va ridica pe Calea Buziașului, cu bani de la bugetul local, are acum proiect. Cei care s-au ocupat cu aceasta parte a investiției au finalizat documentația pentru autorizarea lucrarilor de construire a noului stadion municipal in Calea Buziașului. Ordinul de…

- Tare mult imi mai plac campaniile electorale Sunt momente in care, raportandu ma strict la platformele electorale, la promisiunile si viziunile candidatilor pentru batrana noastra urbe si la "zaharelul electoralldquo;, am senzatia ca as trai in cine stie ce tara civilizata. Apar ca ciupercile peste…

- Raed Arafat il contreaza pe Cristian Popescu Piedone, in cazul Colectiv: 'Sunt minciuni de campanie electorala!'Șeful DSU, Raed Arafat, il acuza pe Cristian Popescu Piedone de minciuni de campanie electorala atunci cand vorbește despre ambulanțele private de la Colectiv.„Am auzit declarația și rad…

- Arena cunoscuta drept Stadionul Lego se va ridica pe structura metalica, in Calea Buziasului din Timișoara, in zona fostei fabrici Optica, la iesirea spre Mosnita Noua. Stadionul va avea peste 10.000 de locuri

- In timp ce vizita ampla Expozitie a realizarilor economiei nationale ruse (VDNH, acronimul in limba rusa), presedintelui rus Vladimir Putin i-a fost aratata o imitatie de "buton nuclear", dar el a refuzat sa-l apese, potrivit Reuters si publicatiei Fontanka.Cu aceasta ocazie, lui Putin i s-au dat…

- Președintele USR, Catalin Drula, susține ca ancheta DNA privind achizițiile de vaccin anti-Covid este o „intimidare” și il apara pe fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu, despre care spune ca este „un om cinstit.

- PSD ii raspunde lui Rareș Bogdan: 'Este intr-o campanie electorala prost ințeleasa. O declarație electorala negandita suficient!'Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, susține ca prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan se afla intr-o „campanie electorala prost ințeleasa”, dupa ce europarlamentarul…

- Alegerile anticipate in Olanda, țara care nu ne vrea in Schengen, vor avea loc in data de 22 noiembrie. Cel ce a fost prim ministru timp de 13 ani in Olanda, Pieter Omtzigt, spune ca dintr-o data pensiile au devenit o tema de campanie. Ca de altfel și in Romania.