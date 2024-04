Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timisoara a anuntat ca noua parcare din zona Calea Martirilor-Girocului, aflata la intersecția strazii Martir Ioan Stanciu cu strada Cosminului, poate fi deja folosita. 86 de locuri de parcare pentru masini sunt disponibile pe fostul teren dezafectat. Terenul era ocupat inainte cu ruine, care…

- Proiecte importante pentru comuna Cernești. Mircea Deac, primarul localitații, a semnat contractul pentru proiectul “Centrala electrica fotovoltaica in Comuna Cernești, județul Maramureș” in valoare de 2.582.700,82 lei. Acesta se deruleaza prin intermediul Ministerului Energiei. Comuna Cernești va beneficia…

- REPER pleaca in cursa pentru alegerile locale cu o lista completa de candidați la Primaria Timișoara, dar și in Lugoj și localitațile periurbane puternice din jurul orașului de pe Bega. Raul Olajos, actual consilier județean, fostul șef al PLUS Timiș și fost copreședinte al USR-PLUS, se va lupta cu…

- Fostul liberal Marian Constantin Vasile va candida ca independent pentru funcția de primar al Timișoarei. Pana in toamna anului trecut, Marian Constantin Vasile a fost administrator public al județului Timiș, insa in ultima perioada el ramasese practic fara atribuții, acestea fiindu-i retrase de președintele…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au acționat, in cursul zilei de astazi, pe bulevardul C.D. Loga, unde, in dreptul numarului 43, se afla o rampa clandestina de deșeuri provenite din amenajari interioare. „In urma verificarilor s-a stabilit ca persoana care locuiește la adresa…

- Toamna trecuta, Primaria Timișoara a inceput sa demoleze, nu fara scandal, mai multe construcții care au fost ridicate fara autorizațiile necesare pe teren public, pe malul Begai, aproape de centrul orașului. Acolo, municipalitatea a promis o zona de promenada asemanatoare cu cea din zona Flora (parcul…

- Este alerta la Timișoara! O persoana este cautata cu disperare de autoritați, dupa ce a fost inghitita de ape, in apropiere de Parcul Copiilor. Alarma a fost data in jurul orei patru dimineața!

- A fost transmisa spre validare la ANAP documentația pentru construcția Variantei de Ocolire Timișoara Vest! Viitoarea noua ruta (13,9 km), care face parte din rețeaua TEN-T Centrala, va realiza conexiunea rutiera intre DN Centura Timișoara și Varianta Ocolitoare Timișoara Sud (in execuție) și va sprijini…