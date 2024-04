Stiri pe aceeasi tema

- O strada din Timișoara a fost redeschisa, dupa ce a fost blocata zeci de ani, fiind folosita inclusiv sub forma de curte pentru cele doua case vecine. Este vorba despre strada Cezar, care leaga bulevardul Loga de Parcul Copiilor, și a fost nevoie sa fie daramate o poarta și un gard, construite de membrii…

- Primarul Dominic Fritz s-a prezentat, luni dimineața, la fața locului, pentru a pune in aplicare dispoziția de demolare a construcțiilor pe care le considera ilegale de pe strada Cezar, care leaga Parcul Copiilor de bulevardul C.D. Loga. La fața locului a fost intampinat de un cetatean furios, membru…

- In dimineața zilei de luni, 22 aprilie, angajații primariei – supravegheați și de Fritz – au pus in aplicare dispoziția de demolare a construcțiilor pe care le considera ilegale de pe strada Cezar, care leaga Parcul Copiilor de bulevardul C.D. Loga. La fața locului, insa, au aparut și cei care se considera…

- Primaria Timișoara a anunțat ca va restabili accesul cetațenilor pe strada Cezar, cea care asigura legatura intre Parcul Copiilor și bulevardul C.D. Loga. Primarul Dominic Fritz a semnat dispoziția de demolare a mai multor construcții ridicate ilegal, fara autorizație, pe terenul municipalitații, de…

- Accident de circulație, in aceasta dupa-amiaza, in zona centrala a Timișoarei. Un copil de doar 3 ani, care a scapat de sub supravegherea parinților, a fost lovit de o mașina. „Un tanar in varsta de 23 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Regele Ferdinand I, dinspre bulevardul C.D. Loga inspre…

- Un scandal a izbucnit, marti seara, pe strada Bujorilor, de la marginea orasului Timisoara, intre doi vecini. Unul dintre ei a aruncat centrala termica peste masina vecinului sau. Vecinii au sunat la numarul de urgenta 112, iar cand au venit politistii si l-au urcat in autospeciala pe barbat, acesta…

- Polițiștii au fost solicitat sa intervina marți seara, in jurul orei 19:40, la un scandal izbucnit pe strada Bujorilor din Timișoara. „Polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Bujorilor din Timișoara, a avut loc un conflict spontan intre doi barbați, in urma…

- Marți, primaria Timișoara anunța ca tramvaiul 4 ar putea reveni pe traseul complet, pana in Calea Torontalului. Reluarea curselor a fost amanata din cauza unui stalp pus prost prea aproape de șinw, iar constructorul a luat decizia remedierii situației și mutarii liniilor de tramvai pentru ca vagoanele…